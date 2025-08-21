Новини
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Автор: Екип Ruse24.bg 12:56Коментари (0)25
© Булфото
Нов скандален случай с Георги Семерджиев, осъден за катастрофата на столичния булевард "Черни връх". След поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети той е преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол, научи bTV.

Мярката не е постоянна. Случаят коментира и правосъдният министър.

Георги Семерджиев съди "Изтърпяване на наказанията", иска 200 000 лева

Според него прекалено дълго е бил в изолатора и не е доволен от условията там

"Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", каза министър Георги Георгиев.

Припомняме, че Семерджиев, осъден за фаталната катастрофа на булевард "Черни връх" на 20 години затвор, съди главната дирекция "Изтърпяване на наказанията".

Той иска от затвора 200 000 лева. Причината - според него прекалено дълго е бил в изолатора и не е доволен от условията там.

