Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток.
През миналата седмица министерството на енергетиката съвместно с КЕВР започнаха извънредни проверки заради прекалено високите сметки за ток на потребителите.
Ако КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.
Заради завишените сметки за ток: Изслушват Жечо Станков и шефа на КЕВР в парламента
