ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Заради жегите: НКЖИ предприе тази стъпка върху 700 км релсов път
Обработени са главните и приемно-отправните коловози в гарите София Север, Захарна Фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.
Всяко лято за по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете, в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54°C. Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път (измятане), което може да доведе до прекъсване на движението.
С тази превантивна мярка НКЖИ осигурява по-безопасно движение на влаковете в най-горещите дни от годината Освен това, НКЖИ извършва измервания на температурата на релсите на всеки час, през 40–50 км по цялата мрежа. При необходимост се въвежда намаление на скоростта. Приема се, че максималната температура на релсите е с 20°C по-висока от максималната температура на въздуха. При изграждането на всички нови отсечки НКЖИ използва материали, повишаващи устойчивостта на релсовия път, като самото проектиране е съобразено е климатичните зони и геометрията на трасето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 562
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: