Крум Зарков в ефира на БНТ.
"Трябва да се гледат тенденциите. Виждам консолидация по страната, виждам енергизация на структурите и самите социологически проучвания. Ние знаем, че тръгнахме от много ниско. Участието в това управление беше пагубно за БСП, но пък първи осъзнахме духът на времето, духът на промяната и взехме необходимите решения. Те неминуемо ще дадат резултат, а това ще се отрази и социологическите прогнози за напред", каза той.
Зарков призна, че не е невъзможно да бъдат видени социалисти в листите на партията на Румен Радев - "Прогресивна България", но това означава, че те спират да бъдат част от БСП.
"Ние ще се съсредоточим не към тези, които си отиват. Ние ще погрижим за тези, които остават. Има обективна необходимост от автентично ляво социалистическо представителство в българските институции. Нашата роля, моето отговорно сега като председател е да го осигурим", каза председателят на БСП.
Той обясни, че партията ще вземе заем, за да финансира предизборната си кампания, тъй като субсидията, която получават като представени в парламента не е достатъчна. Ние ще имаме легитимен източник на финансиране на тази кампания, допълни той.
Според председателя на БСП той не познава партията на Румен Радев, не се знае кои ще са хората в листите, каква ще е визията му.
"Има една заявка, която ми се струва адекватна за разрушаване на един политико-олигархично-мафиотски модел. Тази заявка е направена от самия господин Радев. Тази заявка и ние припознаваме като своя авторитет. Това е една добра основа, но сама по себе си не е достатъчно. Ще говорим в парламента", обясни Зарков.
Той определи изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов като узурпатор. Той призова всички партии да оценят статута на Сарафов, за да може да се предвидят действията им по този казус в следващия парламент.
"А в него какво трябва да се направи? Да се състави устойчив, компетентен и почтен кабинет, който да извади този въпрос като приоритет. Това са 121, не 160. След което, когато това устойчиво мнозинство бъде създадено, то трябва да поставя и поставя въпроса в Народното събрание, докато той не бъде решен. Ако други партии го блокират, ако те отказват качествени кандидати, ако те държат насилствено на власт този ВСС, този състав, то те ще понесат политическа цена за това", каза още той.
Зарков определи Съвета за мир на Доналд Тръмп като неясна и заради това опасна инициатива, която си поставя за цел да промени по своя образ и подобие международният правен ред, създаден от 1945 година около ООН и който се крепи на една много ясна постановка. Зарков припомни, че в България има и ясно установен ред за присъденияване към международни договори.
Зарков нарече Борислав Сарафов "узурпатор"
Още по темата
/
Адвокат Марковски за протестите срещу Сарафов: Опасно е, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие"
27.02
Антон Станков: Пленумът на ВСС би трябвало да има правомощия да избере главен прокурор, но самите членове са решили, че не са компетентни
26.02
Още от категорията
/
Павела Митова: Заради неконсенсусен законопроект за възобновяемите енергийни източници е възможно да загубим 437 млн. евро по ПВУ
11:02
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
09:00
Д-р Здравков бързо запълва "места" на утвърдени медици, а Околийски плаши с прокуратура след забърканата каша с тестовете за рак. Докога ще си играем със здравето?
08:58
Божанов: Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват
14.03
Радев за "Боташ": Благодаря на министър Трайков, който осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор
14.03
Психиатър за изборите: Младите хора са активни в социалните мрежи и се превръщат в двигател на силни емоционални реакции и кампании
14.03
Делян Добрев: Моята политическа смърт не е факт. Това беше стрестест на системата и тя го издържа
14.03
Преслав Райков: Не се очаква бързо охлаждане на конфликта около Иран, петролът остава под натиск
14.03
Слави Трифонов: Всички социолози си пишат каквито си искат цифри
22:25 / 14.03.2026
Напрежие на Балканите: Вучич се готви за атака от Хърватия, Албан...
22:24 / 14.03.2026
Оставиха в ареста 7 от обвинените в рекет чрез бързи кредити
21:44 / 14.03.2026
Денков: НС направи нещо, което не е в неговите правомощия!
21:44 / 14.03.2026
Радев за "Боташ": Благодаря на министър Трайков, който осъзна и п...
21:44 / 14.03.2026
Делян Добрев: Моята политическа смърт не е факт. Това беше стрест...
19:27 / 14.03.2026
