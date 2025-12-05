Защо Русинов напусна ПП?
Русинов посочи като повод и гласуването в Народното събрание по искането за референдум за еврото, иницииран от президента. Според него референдумът е безсмислен, тъй като присъединяването към еврозоната е необратим процес.
По думите му ПП са гласували заедно с ГЕРБ и ДПС, което според него показва подготовка за следваща "сглобка“, каза пред bTV Русинов.
Той отхвърли тезата, че гласуване в подкрепа на референдума би довело до по-голяма репутационна щета и определи ситуацията като политически капан, поставен от президента и "Възраждане“.
По думите му ПП е трябвало да избегне попадане в тази постановка.
Основните му критики са насочени към вътрешнопартийните практики. Русинов твърди, че Изпълнителният съвет е оказвал натиск върху негови колеги как да гласуват в Контролния съвет.
Русинов обяви още, че от месеци забелязва несъответствия в поведението на ръководството, но чашата е преляла след последното заседание, проведено вечерта преди масовите протести.
Русинов коментира и политическата перспектива, като подчерта, че при сегашните изборни правила винаги ще има блокираща квота на ГЕРБ и ДПС. Той призова за промени в изборното законодателство, включително връщане на машинното гласуване с ясна функционалност.
