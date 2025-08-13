ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Защо е важно да използваме новото приложение за цените на лекарствата?
Галина Стоева от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти показа в ефира на NOVA NEWS стъпка по стъпка как работи и защо е важно да го използваме.
Възможности за търсене
Потребителите могат да търсят лекарства по търговско наименование, международно непатентно наименование или чрез сканиране на баркода на опаковката. След въвеждане на данните, приложението показва всички продукти със същото активно вещество, цените на дребно и на едро. Цената на дребно представлява максималната продажна цена в аптечната мрежа, която е строго регулирана и не може да бъде надвишавана от търговците.
Ползи за потребителите
Освен ценовата информация, приложението посочва дали лекарството се отпуска с рецепта или е свободно достъпно, както и дали се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса. В случай на липса на конкретен продукт, потребителят може да открие аналогичен медикамент с идентично активно вещество.
Контрол и ограничения
Цените в аптеките се проверяват от регионалните здравни инспекции, които действат на областен принцип. Приложението не показва наличности в конкретни аптеки, но предоставя алтернативи при липса на даден медикамент.
Сигурност и защита на данните
Системата отговаря на всички изисквания за информационна и киберсигурност. Тя използва данни от публични регистри и не изисква въвеждане на лична информация или имейл адрес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: