Засилен контрол по пътищата в страната, очаква се към обяд и следобедните часове движението да се натовари значително

© Булфото "Вече втори ден работят тол камерите и засичат средна скорост. Щастливи сме, че още един метод за контрол е въведен на територията на страната и наборът от инструменти за контрол върху поведението на участниците в движението се разширява постоянно", заяви на брифинг главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" - ГДНП.



По думите му през днешния ден е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР.



"Очакваме към обяд и следобедните часове движението да се натовари значително. През уикенда особено натоварено беше движението към Гърция. В Кресненското дефиле имаше сериозни затруднения за движението. Днес там е организирано реверсивно движение в района на Симитли, където са осигурени две ленти в посока към София. Като обходен маршрут може да се използва преминаването през ГКПП "Илинден" и Гоце Делчев, където движението е значително по-малко", допълниха от "Пътна полиция".



"От 14:00 часа започва ограничаване на движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". От 12:00 до 20:00 часа движението им ще е преустановено с оглед на облекчаване на трафика на другите превозни средства и повишаване на пропускливостта", допълни Близнаков.