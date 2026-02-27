Засилен полицейски контрол заради очакваното натоварено движение около 3 март
Контролът ще бъде съсредоточен на автомагистрала "Струма“ и други ключови участъци, където се очаква най-голям поток от автомобили.
"От днес сутринта от 6 часа провеждаме специализирана полицейска операция във връзка с националния празник 3 март. Същата ще продължи до 4 март сутринта. Ангажирани са всички налични средства на ОДМВР-Кюстендил като тя е насочена предимно към превенция и контрол“, обясни пред БНТ старши инспектор Даниел Тонев - ОДМВР-Кюстендил.
Служителите на МВР ще използват и небрандирани автомобили, за да следят за агресивни водачи и нарушения, като ще се предприемат необходимите мерки за безопасност и ще се налагат санкции.
Тонев посочи и пример за рекордно нарушение:
"Специално вчера имаше водач, който при ограничение 60 км/ч в населено място е преминал със скорост над 130 км/ч. Санкцията е 900 лева глоба, лишаване от правоуправление за 3 месеца и 18 контролни точки“, каза той.
Апелът към шофьорите е да спазват правилата за движение, да не се движат по аварийната лента и да бъдат търпеливи в натоварения трафик.
