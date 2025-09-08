Засилен трафик се очаква в последния от трите почивни дни

© Фокус Очаква се засилен трафик в последния от трите почивни дни. Натоварено се очаква да бъде движението по магистралите, както и в района на Кресна.



От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона.



Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост.