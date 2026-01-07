Над 22 екипа на Жандармерията са ангажирани с опазването на обществения ред на територията, обслужвана от СДВР, както и в още 13 областни дирекции на Министерството на вътрешните работи. Полицейските сили са разположени в районите около пощенските станции в цялата страна. Това съобщиха от МВР на сайта си.Основната цел на предприетите мерки е да се гарантира видимо полицейско присъствие и да се предотвратят престъпни посегателства срещу граждани, както и срещу обекти, свързани със съхранението, управлението и преноса на парични средства.Приоритетно екипите изпълняват задачи в малки и отдалечени населени места, където пощенските станции са основен пункт за получаване на пенсии и за обмяна на парични средства от лева в евро.От МВР посочват, че мерките ще продължат с цел осигуряване на спокойствието и сигурността на населението.