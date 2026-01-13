Силви Кирилов, дм проведе среща с директорите на 28-те Регионални здравни инспекции. На нея присъстваха ресорният заместник-здравен министър г-жа Добромира Карева, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и директора на дирекция "Обществено здраве“ г-н Илия Тасев.
По време срещата беше обсъдена актуалната епидемична обстановка в страната, както и данните за заболяемостта. Те показват нарастване в броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ), като през изминалата седмица общата заболяемост за страната е 133,17 на 10 000 души население. За периода от 5 до 11 януари са доказани в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ“ 72 положителни проби за грипни вируси.
Разисквани бяха темповете на развитие и циркулацията на грипни вируси, засягането на възрастовите групи, нивото на хоспитализации, както и реда за въвеждане на временни противоепидемични мерки и обявяване на грипна епидемия.
През последните седмици се наблюдава високо разпространение на грип тип А/H3N2 в редица държави от Европейския съюз. Увеличава се броят на доказаните случаи и в България, поради което е необходимо да се засили вниманието през следващите седмици върху надзора на грип и ОРЗ.
По думите на доц. Кунчев към момента повишена грипна активност се отчита в Бургас, Добрич и Силистра. Припомняме, че от утре временни противоепидемични мерки влизат в сила за област Варна.
На срещата беше обсъдена и новосъздадената длъжност "държавен здравен инспектор“ в Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции.
Засилва се вниманието върху надзора на грип и ОРЗ
