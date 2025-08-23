Затварят пътя за Гърция за 20 дни

© Facebook Ограничават преминаването през гранично контролно-пропускателния пункт Златоград - Термес. Това съобщиха пътуващи, след като гръцките власти поставиха уведомителна табела на граничния пункт.



Забраната ще важи от 25 август до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия.



Ограничението засяга един от най-натоварените маршрути между Родопите и Северна Гърция, използван както от туристи, така и от местни жители.