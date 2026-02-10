Сподели close
За затруднено движение Питещи, Румъния, посока България сигнализират шофьори в социалните мрежи. От публикуваните кадри се вижда, че се е образувала колона от автомобили преди ГКПП "Дунав мост 1".

Потребителят, който е споделил снимката, съобщава, че пътят е затворен. Освен това в момента в района е заснежено.

Шофирайте с повишено внимание!