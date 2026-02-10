Затворен път в Румъния преди ГКПП "Дунав мост 1"
Потребителят, който е споделил снимката, съобщава, че пътят е затворен. Освен това в момента в района е заснежено.
Шофирайте с повишено внимание!
