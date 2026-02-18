Затвориха АМ "Тракия" в района на Бургас
Причината е тежката зимна обстановка. Припомняме, че по-рано ви съобщихме, че в района има силен вятър и не е почистено.
В района на 333 км около Карнобат аутобанът е блокиран от аварирали тирове.
Официално от АПИ съобщиха: Забранява се движението за всички МПС по АМ "Тракия" в двете посоки между Бургас и Зимница, поради снегонавявания и силно ограничена видимост.
Снимката е от рано тази сутрин.
Дракон_Змей
преди 2 ч. и 0 мин.
В нормалните държави чистият пътища, тука ги затваряме, екстра.
