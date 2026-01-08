Ограничава се движението за всички МПС на път ll-13 между Бяла Слатина и Кнежа поради снегонавявания и намалена видимост. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова в своя профил във Facebook.Обходният маршрут е през път lll-1304 (с.Търнак).припомня, че днес на няколко пъти се ограничаваше движението между Бяла Слатина и Кнежа.Апелираме шофьорите да карат внимателно!