Затвориха пътя Бяла Слатина-Кнежа, има обходен маршрут
© Диана Русинова
Обходният маршрут е през път lll-1304 (с.Търнак).
ФОКУС припомня, че днес на няколко пъти се ограничаваше движението между Бяла Слатина и Кнежа.
Апелираме шофьорите да карат внимателно!
