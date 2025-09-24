Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи

© Кметът на Одрин, адв. Филиз Генджан, съобщи, че от тази седмица насетне няма да се провежда петъчният пазар "Улус“, който традиционно се организира всеки петък, предават турските информационни агенции.



Това бе един любимите на българите пазар в Одрин.



В изявление пред журналисти Генджан посочи, че пазарът е функционирал в нарушение на наредбата и поради това, след като не е постигнато правно уреждане на въпроса, се пристъпва към неговото закриване. Тя допълни, че мястото, на което се намира пазарът, е било предложено за продажба на Социалноосигурителния институт (SGK) и процесът продължава.



Проведени са разговори с търговците за съобразяване с наредбата, но резултат не е постигнат. Общината цели ново приложение, съобразено с обществения интерес и закона. За да не бъдат ощетени търговците, ще се обособят нови места за пазари. Мястото на сегашния пазар е предложено на SGK, процесът е в ход.



Общината ще отдава своите имоти на търг по актуални пазарни наеми, за да осигури приходи за обществени услуги.



Генджан подчерта: "Не може да става дума за противопоставяне с търговците. Винаги сме на тяхна страна. Но няма да подкрепяме никаква практика, която е в противоречие със закона и наредбите.“