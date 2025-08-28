Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
"Здравна библиотека" влиза в пациентското ни досие
Автор: Илиана Пенова 10:48Коментари (0)38
©
Пациентското досие вече има своя "Здравна библиотека“. Новият модул е достъпен в Национална здравноинформационна система и мобилното приложение еЗдраве. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области.

Модулът е разработен от "Информационно обслужване“ АД и се намира в секция "Здраве“ на електронното досие. В момента библиотеката включва над 70 публикации – от първите грижи за бебето, през заболяванията и ваксините, до теми като здравословното хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, затлъстяването и физическата активност.

Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато, с цел предоставяне на актуална и полезна информация за гражданите.

Това е поредната нова функционалност в приложението еЗдраве. В същата секция се намира и модулът "Дългосрочна грижа“, който предоставя персонализирана информация. Там всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според пола и възрастта си.

Основната информация за нашето здраве се намира в секция "Досие“, където са достъпни данни за прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. През личното им електронно досие, родителите автоматично получават достъп и до досието на своите деца под 18 години.

За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото "С един клик – ти контролираш системата“.

До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да достъпят своето досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:59 / 26.08.2025
Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
12:51 / 26.08.2025
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:25 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Актуални теми
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
Колективната отбрана на Европа
Лято 2025
Изкуствен интелект
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: