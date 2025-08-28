ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Здравна библиотека" влиза в пациентското ни досие
Модулът е разработен от "Информационно обслужване“ АД и се намира в секция "Здраве“ на електронното досие. В момента библиотеката включва над 70 публикации – от първите грижи за бебето, през заболяванията и ваксините, до теми като здравословното хранене, рисковете от тютюнопушене и алкохол, безопасността на децата на пътя, затлъстяването и физическата активност.
Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато, с цел предоставяне на актуална и полезна информация за гражданите.
Това е поредната нова функционалност в приложението еЗдраве. В същата секция се намира и модулът "Дългосрочна грижа“, който предоставя персонализирана информация. Там всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според пола и възрастта си.
Основната информация за нашето здраве се намира в секция "Досие“, където са достъпни данни за прегледи, издадени направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. През личното им електронно досие, родителите автоматично получават достъп и до досието на своите деца под 18 години.
За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции провеждат лятна кампания под мотото "С един клик – ти контролираш системата“.
До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да достъпят своето досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.
