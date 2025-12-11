Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бе приет на първо четене в Комисията по здравеопазване, предаде репортер на "Фокус". Депутатите приеха и законопроекта за държавния бюджет на Република България в ресорната комисия. 

И двата бюджета бяха приети с 11 гласа "за“, 9 гласа "против“, без "въздържал се“.

Комисията беше свикана извънредно след спор в пленарната зала между управляващи и опозиция заради неспазване на процедурата, според която всеки законопроект първо се разглежда в комисия, а след това в пленарна зала.

Бюджетът на НЗОК обаче бе внесен днес за разглеждане в пленарната зала, без да е минал през здравната комисия – последното ѝ заседание във вторник пропадна поради липса на кворум. Същото се случи и с бюджета на ДОО, който депутатите приеха на първо четене директно в пленарната зала.

Народните представители в момента разглеждат план-сметката на страната за 2026 година.