Здравна комисия прие на първо четене бюджета на НЗОК и план-сметката на страната
© Фокус
И двата бюджета бяха приети с 11 гласа "за“, 9 гласа "против“, без "въздържал се“.
Комисията беше свикана извънредно след спор в пленарната зала между управляващи и опозиция заради неспазване на процедурата, според която всеки законопроект първо се разглежда в комисия, а след това в пленарна зала.
Бюджетът на НЗОК обаче бе внесен днес за разглеждане в пленарната зала, без да е минал през здравната комисия – последното ѝ заседание във вторник пропадна поради липса на кворум. Същото се случи и с бюджета на ДОО, който депутатите приеха на първо четене директно в пленарната зала.
Народните представители в момента разглеждат план-сметката на страната за 2026 година.
