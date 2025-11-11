Здравната комисия подкрепи участието на медицинските сестри в преговорите по НРД
© iStock
Следваща стъпка е измененията да бъдат разгледани и гласувани на второ четене и в парламента.
Решението беше взето при пълно съгласие от страна на НЗОК и Министерство на здравеопазването, без дебат.
Още от категорията
/
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
22:23
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
21:41
До края на ноември: Започва полагане на маркировка по пътя Ново село – Велико Търново – Кавлак
17:49
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
16:06
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
14:23
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11:58
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.