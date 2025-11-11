В рамките на кратко извънредно заседание, Комисията по здравеопазването в Народното събрание одобри на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). С промените се дава възможност медицинските сестри да участват в преговорите по Националния рамков договор.Следваща стъпка е измененията да бъдат разгледани и гласувани на второ четене и в парламента.Решението беше взето при пълно съгласие от страна на НЗОК и Министерство на здравеопазването, без дебат.