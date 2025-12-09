Здравни работници готвят протести заради новите проектобюджети
©
В новите проекти на бюджет на държавата и НЗОК за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро. Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера - в случая работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология. Това е доста далече от обещанията на управляващата коалиция, които бяха дадени при стартирането на бюджетната процедура и при отхвърлянето на трите законопроекта за промени в ЗЛЗ на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Възраждане", с които се предлагаха минимални възнаграждения за специалистите по здравни грижи в размер от 125 до 140 процента от СРЗ за страната.
"За поредна година управляващите не отговориха и на очакванията на БАПЗГ за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи за деца и възрастни пациенти с тежки хронични заболявания. Опция за това няма нито в бюджета на НЗОК, нито в този на държавата. Така и през 2026 г. хората след инсулт, инфаркт, с нужда от палиативни грижи ще трябва да плащат сами за здравните грижи по домовете си или да останат без нужната им помощ и рехабилитация. Няма да има възможност и за безплатни посещения от акушерка при семействата с новородени, тъй като настоящият механизъм за сключване на договор с НЗОК чрез ОПЛ не работи. БАПЗГ неколкократно е давала своите предложения за промени, но към момента те са без отговор", коментират от там.
С неизпълнението на тези две мерки - повишаване на минималните заплати и осигуряване на финансиране на амбулаторните здравни грижи, управляващите нарушават и Решението на 50-то НС от 7 август 2024 г. (виж приложението). С него те поемат ангажимент да осигурят "минимално основно трудово възнаграждение на медицинските сестри и акушерките в размер на 90 на сто от средната работна заплата в Република България или регламентираното в чл. 55, ал. 2, т. 3б
от Закона за здравното осигуряване, което е по-благоприятно". Също така НС задължава министъра на здравеопазването до три месеца от обнародването на решението в "Държавен вестник", което става на 8 август 2024 г., да създаде "правна възможност Националната здравноосигурителна каса да финансира пряко дейността на лечебни заведения, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения от медицински сестри и акушерки".
С оглед на погазването на поетите ангажименти към специалистите по здравни грижи за поредна година, БАПЗГ започва протести. От сряда всички нейни членове, които желаят да се включат в тях, ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Освен това съсловната организация призовава специалистите, които не са дежурни, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11 и 12 ч.
Още по темата
/
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари, те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
11.11
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
06.11
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 250-300 хиляди
20.10
Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
14.10
Още от категорията
/
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би имало от разследване на митнически нарушение и злоупотреби с ДДС
09:42
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09:25
Задава се приятно време
08.12
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
Христо Ковачки: В бъдеще "Топлофикация Русе" ще може да предложи тригенерация на своите клиенти
08.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на перс...
22:54 / 08.12.2025
Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато
22:49 / 08.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:28 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.