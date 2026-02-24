Здравните работници готвят протести след 5 март
От Синдиката допълват: "Както ни е известно на всички, с всяка изминала година българското здравеопазване изпада във все по-голяма криза. За последната близо една година с министър на здравеопазването доц. Силви Кирилов българското здравеопазване изпадна в колапс. В болниците, поради недостиг на средства, вече две години не са актуализирани основните трудови възнаграждения. Във второстепенните разпоредители с бюджет, втора година поред увеличението на основните заплати е с по-малко от 5% (тъй като в отпусканите 5% се включват и осигурителните вноски)".
От "Защита" са изплатили писмо до новия служебен министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, с искане за провеждане на среща и намиране на незабавно решение на поставените проблеми и искания. Исканията са отправени в отделно писмо до Министерски съвет, всички парламентарни групи в НС.
В противен случай от Синдиката започват протестни действия, както пред Министерство на здравеопазването, така и по места, както и откриване на палатков лагер пред Министерството, до изпълнение на исканията.
