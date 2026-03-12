Михаил Околийски беше официален гост на събитие в Британското посолство, посветено на палиативните грижи и организирано от Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания.
"Палиативните грижи са показател за зрелостта на здравната система, но както и превенцията на заболяванията, те често биват подценявани. Въпреки това ролята на този тип грижи е ключова. Те поставят в центъра качеството на живот на пациента, неговото достойнство, подкрепата за близките и съпричастността в най-трудните моменти“, посочи доц. Околийски.
Здравният министър призна, че България е длъжник на тежко болните пациенти и техните близки, защото опитът на страната ни по отношение на продължителните грижи е ограничен. "Това е област, която трябва да развиваме. Необходими са последователни политики, подготовка на квалифицирани специалисти, изграждане на услуги и интегрирането им в цялостен комплекс от социални и здравни дейности“, изтъкна той.
Министър Околийски пое ангажимент да направи всичко възможно за изработването и въвеждането на стандарт по палиативни грижи. "Необходими са общи усилия от страна на институциите, медицинската общност, неправителствения сектор и международните партньори, но съм убеден, че чрез партньорство, обмяна на експертиза и открит диалог можем да поставим стабилни основи на палиативните грижи в България“, каза още министърът на здравеопазването.
Здравният министър: България е длъжник на тежко болните пациенти и техните близки
©
Още от категорията
/
"ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:38
Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи: С изключително скоростни темпове се доближаваме до кризата, която беше по време на COVID-пандемията
10:00
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.