Здравният министър: Двойно трябва да се увеличат средствата за рехабилитация на оперираните от рак на гърдата

© Министерство на здравеопазването заплаща за психорехабилитация по програма "Виктория“ в размер на 63,00 лв. на ден за пациент за 10-дневен курс за лечение, но не повече от един курс на година. Това казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Васил Пандов относно недостатъчното финансиране на лица с онкологични заболявания по програмата. Според народния представител пациентите по програмата за рехабилитация "Виктория" са принудени да доплащат значителни суми, достигащи от 400 лв. до 1000 лв. в лечебните заведения за болнична помощ, филиали на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс".



Министърът уточнява, че за периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2025 г. на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ е изплатена субсидия в размер на 85 680,00 лв. за проведени 1 360 леглодни, предаде Zdrave.net.



"За същия период на 2024 г. на лечебното заведение са изплатени 89 082,00 лв. за 1 414 леглодни. Към края на годината обаче изплатените средства възлизат на 322 497 лв. за 5 119 леглодни, поради което в утвърденото от министъра на здравеопазването разпределение на средствата през 2025 г., за финансиране на тези дейности се предвидени 320 000,00 лв., с които да се обезпечи провеждането на приблизително 5 080 леглодни. В Наредба 3 от 2019 г. изрично е регламентирано, че лечебните заведения разходват получените субсидии за дейността, за която са предназначени. Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, субсидирани по реда на посочената наредба“, казва министър Кирилов.



Той допълва, че изпълнителният директор на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" Плумелина Мичева е подчертала, че за заплащане на дейностите по дневната психорехабилитационна програма за жени след операция на рак на млечната жлеза е необходимо средствата да са в размер не по-малък от 125,57 лв. на ден. "Това означава, че необходимите средства за финансиране на програмата за една година ще възлизат на 640 000,00 лв. при определяне на прогнозна цена на ден от 126,00 лева. Налага се извод, че е необходимо приблизително 100% увеличение на средствата за субсидиране на дейностите по дневната психорехабилитационна програма за жени след операция на рак на млечната жлеза. Възможности за промяна на размера на заплащането за обезпечаване дейностите по дневна психорехабилитационна програма за жени след операция на рак на млечната жлеза могат да бъдат потърсени в рамките на бюджетната процедура за актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за 2027 г. - 2028 г. и при изготвяне и представяне на проект на бюджет на Министерство на здравеопазването за 2026 г.“, казва здравният министър.



Лечебното заведение, получаващо субсидия за осъществяване на психорехабилитационни програми за жени, оперирани от рак на млечната жлеза, трябва да осигурява медицинска рехабилитация, допълва доц. Кирилов. В това число се включва възстановяване двигателната активност на засегнатия горен крайник, последица от хирургичната интервенция - мускулна сила, мускулна разтегливост и еластичност, обем движение в раменна става, фини движения в ръка и пръсти: преглед от лекар физиотерапевт, преценка на рехабилитационен потенциал, мануално мускулно тестуване, сантиметрия, ъглометрия и определяне на рехабилитационна програма по време на десетдневния престой; профилактика на лимфния застой и свързаните с него последици - нарушена двигателна активност, тежест и болка в ръката, еризипел на засегнатия крайник или гърда: индивидуална и групова кинезитерапия; лимфодренаж - апаратен и ръчен; съвети за дейности от ежедневието с оглед профилактика на усложненията; възстановяване на общата двигателна активност и на доброто състояние на организма, преодоляване негативните ефекти от химио- и лъчетерапията: дихателна гимнастика; разходки и теренно лечение на открито; климатолечение; диетично хранене; хранителни добавки и рехабилитация и профилактика на последиците от активното лечение, химио- и лъчетерапията, адювантното лечение, в т. ч. ятрогенно предизвикани хронични заболявания.



За нуждите на психорехабилитационните програми за жени, оперирани от рак на млечната жлеза, лечебното заведение следва да осъществява психологическа рехабилитация, понижаване на тревожността, овладяване на депресивната симптоматика, овладяване на кризисни ситуации, подобряване на социалното функциониране, категоричен е доц. Силви Кирилов.