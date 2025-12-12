Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от "Величие“ Юлияна Матеева.
И допълни: "Предвид, че профилактичните прегледи при деца могат да се изпълняват и от специалист по педиатрия, с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Nº 9 от 2019 г . за определяне на пакета от здравни дейности , гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса се предлага същата възможност да бъде допусната и за изпълнението на Имунизационния календар, с оглед на това, че задължителни имунизации и реимунизации се прилагат основно при провеждане на профилактичен преглед".
Задължителни имунизации и реимунизации могат да се извършват освен от общопрактикуващ лекар, и от лекар в друго лечебно заведение, по изключение, информира още министърът. Той коментира, че практиката към момента показва, че педиатрите, които провеждат профилактичните прегледи на децата, особено през първите две години, прилагат и задължителните им имунизации и реимунизации.
"Считаме, че с въвеждането на тази дейност като част от дейностите на педиатрите, включени в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ще се допълни и създадения ред в страната по изпълнение на Имунизационния календар на Република България, в случаите, в които профилактичната медицинска дейност при деца се извършва от лекар педиатър, след насочване от общопрактикуваш лекар", коментира още здравният министър.
Става ясно, че още с Наредба Nº 8 от 2016 г . за профилактичните прегледи и диспансеризацията са определени условията и реда за извършване на профилактичните прегледи при деца. В цитираната наредба е посочено, че когато общопрактикуващият лекар няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на децата по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. В тази връзка е посочено, че лекарите специалисти от извънболничната помощ могат да извършват профилактични прегледи след насочване от лекаря от първичната извънболнична медицинска помощ.
"За тази дейност в Националния рамков договор е предвидено заплащане на профилактични прегледи на здравноосигурени лица до 18 г . както на общопрактикуващ лекар, така и на лекар-специалист с придобита специалност по "Педиатрия", добави министър Кирилов.
