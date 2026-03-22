Михаил Околийски пред БНТ.
Министърът обясни, че институциите вече работят на терен за ограничаване на разпространението.
"В момента заразата е ограничена в този район. На терен в момента работят, както колегите от РЗИ, така и здравните медиатори. Ние много разчитаме на тях, за да трасират пътя на тези дечица, които са се заразили. За съжаление, повечето от тях не са ваксинирани – около 95%, само едно дете е ваксинирано, което показва занемаряването на идеята за важност от тези ваксинации. Онзи ден колега на отговорна позиция каза, че на 94% е ваксиналното покритие срещу морбили, за съжаление това не е така, то е компроментирано. Тук за да може да създадем доверие сред родителите е много важна съвестната работа на здравните медиатори“, обясни служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.
По думите му именно ниското ваксинационно покритие създава условия за възникване на подобни огнища. Министърът коментира и възможностите за контрол от страна на здравните власти.
"Има много мерки, които мога да се вземат и те се взимат. Най-голямата, която започнахме с вас БНТ, е борбата с дезинформацията, по отношение на ваксините.“
Той подчерта, че е много важно хората да не вярват на полуистини и дезинформация, а да се ваксинират. В тази връзка посочи, че лекарите се борят за живота на 5-месечно бебе.
" В тези семейства се ширят дезинформации, които са плод на хрумка, на системни кампании, които идват от Изтока и компроментират из основи европейската интеграция, науката.“
Във връзка с това дали няма как здравните служби да осъществяват по-голям контрол, доц. Околийски обясни, че те го правят, но има много хора, които не са здравноосигурени, което е голям проблем.
Доц. Михаил Околийски коментира, че всички новородени ще бъдат изследвани за три допълнителни редки болести.
Здравният министър: Локализирали сме заразата от морбили, но повечето заразени деца - не са ваксинирани
