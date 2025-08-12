© Уверявам ви, че цените на лекарствата няма да се променят заради въвеждането на еврото. Това обяви здравният министър Силви Кирилов по време на представянето на безплатното мобилно приложение MedicinePrice, което ще позволи бърза проверка на цените на лекарствата в левове и евро.



"Всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс - 1 евро = 1.95583 лева. Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и евро, а регулаторите ще следят за спекулации. С този инструмент държавата показва, че е подготвена", здравният министър.



Приложението е част от подготовката на здравния сектор за присъединяването на страната към еврозоната на 1 януари 2026 г. и е конкретна мярка за гарантиране на прозрачност, стабилност и контрол върху цените на лекарствата. То предоставя информация за пределните, т.е максималните цени на всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, както и тези на свободния пазар. Данните се актуализират в реално време от публичните регистри на Националния съвет.



Мария Василева – икономист и член на Националния съвет по цени и реимбурсиране, представи в детайли приложението, като обясни, че са дадени възможности за търсене по търговското име на продукта, международното непатентно наименование или т.нар. INN, както и да се сканира баркода.



"При въвеждане на даден продукт приложението показва всички лекарствени продукти със същия INN. Налична е информация за съдържанието на опаковката, националния номер за идентификация, номера на разрешението за употреба, цената на дребно и цената на едро, съответно в лева и в евро, дали лекарственият продукт е по лекарско предписание и дали се заплаща от Националната здравноосигурителна каса за домашно лечение“, обясни Василева.



