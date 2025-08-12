ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравният министър: MedicinePrice ще покаже, че няма спекулации, цените на лекарствата няма да се променят заради еврото
"Всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс - 1 евро = 1.95583 лева. Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и евро, а регулаторите ще следят за спекулации. С този инструмент държавата показва, че е подготвена", здравният министър.
Приложението е част от подготовката на здравния сектор за присъединяването на страната към еврозоната на 1 януари 2026 г. и е конкретна мярка за гарантиране на прозрачност, стабилност и контрол върху цените на лекарствата. То предоставя информация за пределните, т.е максималните цени на всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, както и тези на свободния пазар. Данните се актуализират в реално време от публичните регистри на Националния съвет.
Мария Василева – икономист и член на Националния съвет по цени и реимбурсиране, представи в детайли приложението, като обясни, че са дадени възможности за търсене по търговското име на продукта, международното непатентно наименование или т.нар. INN, както и да се сканира баркода.
"При въвеждане на даден продукт приложението показва всички лекарствени продукти със същия INN. Налична е информация за съдържанието на опаковката, националния номер за идентификация, номера на разрешението за употреба, цената на дребно и цената на едро, съответно в лева и в евро, дали лекарственият продукт е по лекарско предписание и дали се заплаща от Националната здравноосигурителна каса за домашно лечение“, обясни Василева.
