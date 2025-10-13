Новини
Здравният министър: Няма магическа пръчка, с която да се реши проблема с донорството
Автор: Георги Кирилов 12:19Коментари (0)72
©
Винаги е стоял проблемът за донорството. Към днешна дата нашето законодателство е адаптирано към европейското. Разполагаме с клинични бази и със структури, които да кондиционират донорите. Имаме повече от една структура, които да извършват трансплантации, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов по повод Европейския ден на донорството, предаде репортер на "Фокус".

"Трансплантациите и донорството са пример за изключителна екипна дейност в определена социална среда. На първо място изниква доверието както в здравната система, така и между хората", допълни той. 

Той изрази благодарността си към тези, които са решили да дарят органи на свои роднини. "Това е решение, което е взето в тежки и несъпоставими с нашата мисъл условия", каза Кирилов.

"Няма магическа пръчка, с която да се реши проблема с донорството. На някои им се струва, че бавим това решение за агенция или дирекция, но ние сме изминали дълъг път. Ние не сме се отказали, това е наша цел", заяви здравният министър.

"От 2007 г. до сега са извършени 112 трансплантации у нас, като 4 от тях са се случили през тази година", потвърди началникът на генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Той каза, че са нужни още много подобрения и ВМА планира инвестиция в апарат, който да поддържа черните дробове на маргинални донори.

Мутафчийски потвърди готовността да се извършват бъбречни трансплантации в България.

"Чернодробните трансплантации трябва да се правят във високо обемни центрове на чернодробна хирургия, които правят рутинно такива операции. Това, че ние имаме най-добрия център за чернодробна хирургия, ни прави уверени и с малко трансплантации, които се правят годишно", заяви директорът на ВМА.

Той допълни, че в на територията на ВМА има по около 15 трансплантирани на ден, кото се преглеждат, включително оперирани лица в чужбина






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
