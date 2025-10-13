ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравният министър: Няма магическа пръчка, с която да се реши проблема с донорството
"Трансплантациите и донорството са пример за изключителна екипна дейност в определена социална среда. На първо място изниква доверието както в здравната система, така и между хората", допълни той.
Той изрази благодарността си към тези, които са решили да дарят органи на свои роднини. "Това е решение, което е взето в тежки и несъпоставими с нашата мисъл условия", каза Кирилов.
"Няма магическа пръчка, с която да се реши проблема с донорството. На някои им се струва, че бавим това решение за агенция или дирекция, но ние сме изминали дълъг път. Ние не сме се отказали, това е наша цел", заяви здравният министър.
"От 2007 г. до сега са извършени 112 трансплантации у нас, като 4 от тях са се случили през тази година", потвърди началникът на генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.
Той каза, че са нужни още много подобрения и ВМА планира инвестиция в апарат, който да поддържа черните дробове на маргинални донори.
Мутафчийски потвърди готовността да се извършват бъбречни трансплантации в България.
"Чернодробните трансплантации трябва да се правят във високо обемни центрове на чернодробна хирургия, които правят рутинно такива операции. Това, че ние имаме най-добрия център за чернодробна хирургия, ни прави уверени и с малко трансплантации, които се правят годишно", заяви директорът на ВМА.
Той допълни, че в на територията на ВМА има по около 15 трансплантирани на ден, кото се преглеждат, включително оперирани лица в чужбина
