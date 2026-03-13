Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По отношение на самите хеликоптери ситуацията е оптимистична, те са налични или предстои да бъдат доставени. Но при базите положението е притеснително и това създава реален риск за целия проект. Това заяви служебният здравен министър доц. Михаил Околийски по време на брифинг по-рано днес, предаде репортер на ФОКУС.

Министърът информира, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда, като всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.

Здравният министър предупреждава, че забавянето при изграждането на базите може да създаде риск цялата инвестиция да бъде компрометирана.