Михаил Околийски по време на брифинг по-рано днес, предаде репортер на ФОКУС.
Министърът информира, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда, като всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.
Здравният министър предупреждава, че забавянето при изграждането на базите може да създаде риск цялата инвестиция да бъде компрометирана.
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
© МЗ
Още по темата
/
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
12.03
Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе
12.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
Още от категорията
/
Директори предупреждават за риск от затваряне на театри: От ноември и декември миналата година стоят фактури, които не са разплатени
10:20
Д-р Петър Мегеров: Проблемът с бъбречните заболявания е, че в повече от 2/3 от случаите те протичат безсимптомно в първите два-три стадия
12.03
Българка, живееща в Израел: При тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият. Положението е много, много тежко
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.