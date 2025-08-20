ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Здравният министър: В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност
здравноосигурителни каси са постъпили общо 138 сигнала от здравноосигурени лица срещу изпълнители на медицинска помощ. Предмет на сигналите са установени от лицата несъответствия в информацията, вписана в техните електронни здравни досиета в персонализираната информационна система на НЗОК , в НЗИС или в мобилното приложение на НЗИС "еЗдраве ". Предприети са действия по компетентност по всички постъпили сигнали с твърдения за отчетена, но неизвършена медицинска дейност. Това казва министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов в отговор на въпрос на от депутата от ПП-ДБ доц. Васил Пандов относно извършените от началото на годината проверки и издадените наказателни постановления от контролните органи на МЗ за нарушения при здравните записи.
И допълва: "До момента при проверките е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три лечебни заведения за болнична помощ".
Съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в
лечебните и здравните заведения са длъжни да създават електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената в лечебните и здравните заведения здравна документация се изпраща към Националната здравноинформационна система ( НЗИС ) като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. В срок до 7 дни от генерирането на здравния запис лечебното или здравното заведение, което го е извършило, по своя инициатива или по искане на пациента , има право самостоятелно да коригира записа, без да е необходимо уведомяване или намеса от страна на
администратора на НЗИС.
Здравният министър уточнява, че извън този срок също може да се коригира здравен запис , като това може да се инициира от лечебното или здравното заведение, извършило записа, или по искане на гражданина, за който се отнася записът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 976
|предишна страница [ 1/163 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: