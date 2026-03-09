Сподели close
Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски и председателят на НО "Малки български хора" / National organization"Little People of Bulgaria" Светослав Чернев обсъдиха на работна среща проблемите и предизвикателствата пред хората с нисък ръст в страната ни. Участие в нея взе и зам.-министърът на здравеопазването г-н Владимир Афенлиев.

"Държавата е длъжна да осигури достъпна среда и качествено здравеопазване за всеки един гражданин. Важно е да направим предизвикателствата пред малките хора в България видими за системата, за да можем заедно да изградим общество, в което човекът не се измерва в сантиметри, а в равни възможности“, заяви министър Околийски.

Бяха обсъдени перспективи за създаване на мултидисциплинарен подход при постъпването в лечебно заведение на хората с нисък ръст, като г-н Чернев сподели за добрите практики, които има организацията с Военномедицинска академия (ВМА) в това отношение. Той изтъкна, че за тях е изключително важно при хоспитализирането им да не се проследява само основното заболяване, но и придружаващите.

Светослав Чернев сподели пред министър Околийски необходимостта от навременна психологическа подкрепа не само на децата с нисък ръст, но и на техните родители. Акцент в срещата бе и указване на съдействие от страна на Министерството на здравеопазването по отношение на лекарствената терапия, профилактичните прегледи, медицинските изделия и помощните средства. Бе обсъдена възможността за финансиране по линия на Наредба 9 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.