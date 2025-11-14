Силви Кирилов, дм проведе среща с представители на Асоциация "Докосни дъгата“. Те внесоха петиция за 100% реимбурсиране на инсулинови помпи и медицински изделия за инсулинотерапия за лица с диабет тип 1.
"Като лекар и като човек няма нужда да ме убеждавате колко е важна вашата кауза. Имате моята подкрепа, макар голяма част от исканията ви са извън функциите на Министерството на здравеопазването. Това, което мога и зависи от мен, бъдете сигурни, че ще бъде направено“, заяви доц. Кирилов.
Родителите и младежите с диабет споделиха пред министъра за предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват и отчетоха необходимостта от по-широко информиране на обществото.
Разпознаването на състояния като хипогликемия (рязко спадане на кръвната захар) и хипергликемия (повишени нива на кръвна захар) може да спаси човешки живот. Затова е важно да знаем как трябва да реагираме, ако видим човек с признаци като изпотяване, треперене, замаяност или загуба на съзнание. Не по-малко важно е да познаваме инсулиновите писалки - устройствата, с които хората с диабет си поставят нужната доза инсулин.
Министър Кирилов отбеляза, че повишаването на информираността не е само медицински въпрос, а лична отговорност, израз на съпричастност и готовност да помогнем на хората около нас.
