Силви Кирилов, създаде работна група, която трябва да разработи и предложи нормативен акт за регламентиране на изискванията към организираното хранене в лечебните заведения.
Целта е въвеждането на минимални изисквания за вида и качеството на болничната храна, както и на основни организационни практики, свързани с храненето на пациентите.
В работната група са включени експерти от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, специалисти по хранене и диететика. В заповедта е посочено, че председателят на работната група може да привлича и други експерти.
Срокът за изготвяне на предложение за нормативен акт е до края на месец април 2026 г.
