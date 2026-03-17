Михаил Околийски проведе среща с представителя на УНИЦЕФ в България г-жа Кристина де Бройн. В разговора участие взеха заместник-здравният министър проф. Антония Димова, както и експерти от двете страни. Бяха обсъдени общите приоритети и съвместните проекти, насочени към майчиното и детско здраве в България.
Двете страни обсъдиха стратегически дейности, насочени към надграждане на програмите за подкрепа на ранно детско развитие, в това число патронажна грижа, ранно откриване на затруднения в развитието и ранна интервенция, промоция на психичното здраве, както и съвместни информационни и образователни инициативи, насочени към повишаване на доверието във ваксините и информираността на родителите.
Специален акцент в разговора беше създаване на национален модел на партонажна грижа за подкрепа на бременните жени и семействата с малки деца. "Благодаря ви за всички усилия, които полагате в грижата за най-малките и най-уязвимите. Вашата експертиза и дългогодишна работа са изключително важни за развитието на политики, които поставят децата в центъра на здравната и социалната система“, заяви министър Околийски.
От своя страна Кристина де Бройн поздрави министъра и неговия екип и подчерта, че УНИЦЕФ и Министерството на здравеопазването работят в една посока по редица ключови теми, свързани с ранното детско развитие и с популяризирането на надеждна и достъпна здравна информация, както и с подкрепата за семействата и превенцията на здравните рискове при децата.
"Имаме малък прозорец от време, в който можем да направим важни крачки напред. Мотивирани сме и ще разчитаме на вашето партньорство“, посочи заместник-министърът на здравеопазването проф. Антония Димова.
Министър Околийски съобщи, че ще бъде възстановена и работата на междуведомствената експертна група по ранно детско развитие. Той отбеляза, че тя е била създадена в края на 2023 г., а дейността ѝ е продължила няколко месеца, като в този период е постигнат значителен напредък по изработването на стратегическа рамка в областта на ранното детско развитие. По думите на здравния министър целта е тази работа да бъде продължена и надградена, включително чрез въвеждане на по-ранни механизми за проследяване и оценка на развитието на децата в първите месеци след раждането.
Здравното министерство и УНИЦЕФ обсъдиха мерки за детското здраве
