Здравното министерство обмисля децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини
Все още не е решено до каква възраст ще се полагат безплатните ваксини - дали до 6 или до 11 години. Очакванията са процедурата за промяна на програмата да отнеме между една и три години.
Ваксината срещу варицела за децата трябва да бъде включена в имунизационния календар от догодина, но все още наредбата не е публикувана за обществено обсъждане. Интересът към нея продължава да расте, отчитат здравните власти.
"Логичната стъпка на програмата е след като сме предпазили една от най-рисковите групи - възрастните - да погледнем и към втората група - децата. Всички сме наясно, че в момента, в който те се завърнат в училище, градини, ясли рязко се увеличава заболеваемостта от респираторни инфекции, включително когато започне сезонният грип. Много често те са приносителите, хората, които го вкарват в семейството. така че най-добрата стъпка би била да ги включим към групите, които имат достъп безплатно и ако желаят да се имунизират", коментира главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев пред БНТ.
