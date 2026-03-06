Здравното министерство обмисля промени: Лекарските асистенти може да получат право да установяват смърт?
©
преглед и актуализация на разпоредбите на Наредба Nº 14 от 2004 г., включително и в рамките на процеса по оптимизация на административните услуги в системата на здравеопазването. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Маргарита Махаева относно дали се предвижда промяна в Наредбата, която да даде възможност и лекарските асистенти като фелдшерите да установяват настъпване на смърт.
И допълни: "В тази връзка е важно да се отбележи, че евентуални бъдещи изменения и допълнения на Наредба Nº 14 от 2004 г . следва да бъдат съобразени и с Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа "епизоди от живота", приет с Решение Nº 176 на Министерския съвет от 2025 г."
Народният представител уточнява, че задълбочаващият се недостиг на лекари и фелдшери в малките населени места е проблем, но към момента не са предприети конкретни спешни, реално работещи мерки. В над 15-20 % от населените места в България (особено в планински, гранични и селски райони) няма постоянен достъп до лекар. Махаева казва, че фелдшерите са почти изчезнала категория - новите поколения са предимно лекарски асистенти.
"Според данни от 2025 г. и медийни репортажи има криза с недостиг на лекарски асистенти и фелдшери, което директно засяга първичната и спешната помощ в малките селища. В тази връзка често близките на починали пациенти се сблъскват със забавяне или с невъзможност за издаване на съобщение за смърт, следствие на което стават свидетели на административен и емоционален хаос. Когато няма лекар ( а фелдшер - още по-рядко), семейството чака с часове, а понякога и с дни лекар от съседно селище, от ЦСМП или от РЗИ. Това води до продължително психическо страдание за близките (трупът остава в дома), невъзможност да се организират погребение, ритуали, църковни служби, забавяне на издаването на смъртен акт, блокиране на наследствени процедури, осигуровки, пенсии и т.н. Дори и да има лекарски асистент, съгласно Наредба 14/2004 г . той няма право да установи настъпването на смъртта".
И казва: "Лекарските асистенти са квалифицирани и вече приравнени към фелдшерите в почти всички други права. Съгласно Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и Закона за лечебните заведения, фелдшерите се ползват с правата на лекарски асистенти, професиите са обеднени в един съюз (БСЛАФ), лекарските асистенти са мултидисциплинарни специалисти с право на самостоятелна практика в извънболнична помощ, с оглед на което би било логично да им се даде и това ограничено право (констатация на очевидна смърт) така, както е дадено на фелдшерите".
Според народният представител евентуалното изменение на Наредба 14 в тази насока би имало редица финансови и социални ползи за обществото и до голяма степен ще облекчи населението в малките и труднодостъпни райони.
Още по темата
/
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
Още от категорията
/
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
11:38
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:38
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
10:27
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.