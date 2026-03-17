Министерството на здравеопазването изрази категорична подкрепа за инициативата на Българското дружество по неврология за разработването на Национален план за инсулта (2026-2030 г.).Новата стратегия ще работи в пълен синхрон с Националната здравна стратегия 2030, като целта е драстично намаляване на заболеваемостта и инвалидизацията от мозъчно-съдови заболявания в България - сфера, в която страната ни все още заема водещи позиции по смъртност в света.В изпълнение на поетите ангажименти към Европейския съюз, министерството вече изгражда мрежа от високотехнологични "stroke“ центрове във всички области на страната. Чрез финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, тези центрове ще осигурят достъп до модерна диагностика и ендоваскуларно лечение за всеки пациент.Ключов приоритет в новия план е превенцията чрез насърчаване на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковите фактори като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Целта е до 2030 г. броят на инсултите да намалее с 10%, а над 90% от пациентите да получават бързо и адекватно болнично лечение. Взаимодействието между държавните институции и водещите специалисти е гаранция за постигането на тези стратегически цели в името на общественото здраве.