Здравното министерство с предложение към ЦИК
Предложението предвижда въвеждане на техническа възможност общинските администрации да извършват справка по ЕГН в системата на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК) чрез защитен достъп до националните регистри. Проверката ще предоставя единствено потвърждение "да/не“ за наличие на основание за гласуване с подвижна избирателна кутия, без достъп до чувствителни медицински данни.
Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции и да се ограничи рискът от неправомерно включване в списъците, като същевременно се запазва действащият ред за подаване и разглеждане на заявления.
С предложението си Министерството на здравеопазването цели да допринесе за по-голяма честност, прозрачност и доверие в изборния процес, при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни и в координация с компетентните институции.
