Превенцията на зависимостите бе сред акцентите в работата ни през последните два месеца. Голяма част от усилията ни бяха насочени към изграждането на нормативната рамка в тази област, това каза при откриването на първата национална конференция по зависимости доц. Михаил Околийски.

Той постави акцент върху борбата с хазартната зависимост, като изтъкна, че за краткото време, с което е разполагал настоящият екип на Министерството на здравеопазването, е ускорил изготвянето на наредба, чрез която се създава ясен ред за финансиране на дейности и програми за превенция, лечение, терапия и ограничаване на риска сред младите хора, съобщават от Министерството на здравеопазването, цитирани от ФОКУС.

"Паралелно с това предстои да бъде внесена в Министерски съвет и Националната стратегия за борба с наркотиците (2026-2030 г.) Тя систематизира визията, принципите, стратегическите цели и дейностите, които ще очертаят политиките по отношение на борбата с наркотиците", заяви доц. Околийски и допълни, че стратегията е планирана като хоризонтална инициатива на 17 министерства и агенции, с водеща роля на МЗ.

Министърът на здравеопазването изрази увереност, че изпълнението на стратегията ще допринесе не само за намаляване на употребата и вредите от наркотични вещества и достъпа до грижи, но и за промяна на обществените нагласи спрямо зависимите.

"В началото на м. април предприехме и стъпка към създаването на Национална програма за осигуряване на достъп до Налоксон", припомни той и посочи, че това е от изключително значение, защото този антидот спасява човешки животи.