Зеленски разкри подробности за "енергийния коридор" с България
Коментарът си той направи по време среща със служебния премиер Андрей Гюров в Киев. ФОКУС припомня, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Наред с това България ще се присъедини към програмата PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна.
Относно енергийния сектор, Зеленски каза, че Украйна и България работят по създаването на "енергиен коридор" през България и този въпрос е бил активно обсъждан на министерско ниво.
"Този коридор ще бъде технически завършен – надяваме се – до края на годината. Това е много важно за нас и може да бъде алтернатива, ако има определени блокади на някои представители на Европа. Що се отнася до газа, този коридор може да бъде около 10 милиарда кубични метра газ годишно. За нас това са "енергийни" гаранции за сигурност", подчерта Зеленски.
Още по темата
Още от категорията
/
Рая Назарян: Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча
14:30
Правосъдното министерство иска справката за пътуванията на Пепи Еврото и прокурор Емилия Русинова зад граница
12:22
ЦИК санкционира кандидат - депутат за непристойно поведение и използване на религиозни символи
12:20
Анастасов изискал отчет от служебните министри за кореспонденцията им с Мирчев, Божанов и Василев
11:30
Министър Христанов: Българското мляко става все по-евтино за изкупуване, а за фермерите става все по-скъпо да го произвеждат
10:32
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
10:31
Виктор1
преди 4 ч. и 18 мин.
Кой му дава право на този служебен министър председател да сключва такива споразумения? Чак България да купува американско оръжие за Украйна... На нашето положение... Пари нямаме за медицински сестри, хората си доплащат лечението и лекарствата, плащат си обучението, пътищата разбити, улиците разбити, пенсиите ниски... С пари за Украйна ще ни заробва!
