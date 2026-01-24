Румен Радев. Това се казва в декларация на партията.
Ето и целия текст на заявлението:
Ние, членовете на Постоянното присъствие /ПП/ на Земеделски съюз "Александър Стамболийски, като представители на една от най-старите и автентични политически сили в България, следим с дълбока загриженост ерозията на държавността, и задълбочаващата се пропаст между политическата класа, и българския народ. Вчерашният акт на президента Румен Радев е дългоочаквана стъпка към истинско обновление. Това не е просто оставка, а поемане на отговорност пред историята и пред бъдещето на България.
Ние, членовете на Земеделски съюз "Александър Стамболийски“, декларираме пълна подкрепа за заявените цели. Вярваме, че предложената от Румен Радев визия за "нов обществен договор“ е единственият изход от институционалната парализа. България има нужда от силно лидерство, морал в политиката и възстановяване на справедливостта.
Като съюз, който винаги е изповядвал принципите на народовластието и защитата на националния интерес, виждаме в лицето на Румен Радев лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки. Заявяваме своята пълна готовност да се включим с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. Ние предлагаме не просто подкрепа, а партньорство, основано на общи ценности - хлябът, земята и честността в управлението.
Призоваваме нашите членове и симпатизанти в цяла България да се подготвят за решителна политическа битка. Времето на пасивността изтече.
Вярваме, че обединението около ценностите, заявени от Румен Радев, е шанс за България да се превърне в нормална и просперираща държава.
За България, за народа, за справедливостта!
"Земеделски съюз Александър Стамболийски" предлагат подкрепа на Радев
©
Още по темата
/
Бащата на Сияна решава дали да участва в изборите: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че Радев няма да има повече от 90 депутата
11:49
Кутев за Радев: Няма още партия. Тя ще е хубава и готова, но трябва още време - изчакайте следващата седмица
09:57
Депутат и лидер на младежкото БСП: Като влезем в Народното събрание, виждам президента като наш партньор
09:21
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Още от категорията
/
Зверство: От октомври до декември 72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете – обвиниха го
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.