Земетресение от 3.4 по Рихтер и на 17 км дълбочина в Южна България

© Земетресение е регистрирано в Южна България преди минути - в 9:01 часа. Силата му е била 3.4 по скалата на Рихтер, а дълбочината - на 17 километра.



Епицентърът на труса е бил близо до Сливен и по-конкретно на 7.9 километра източно от Сунгурларе и на 290 километра от столицата София.



Няма данни нито за пострадали хора, нито за сериозни материални щети, показва справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.