Земетресение от 6,1 по Рихтер отне живота на 9 души в Афганистан, десетки са ранени
Автор: Николина Александрова 08:45
©
Снимката е илюстративна
В източната част на Афганистан, близо до границата с Пакистан, се е случило силно земетресение с магнитуда 6,1по скалата на Рихтер, което е отнело живота на най-малко девет души и е ранило 25 души, съобщават Германският изследователски център по геологически науки (GFZ) и Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Говорителят на регионалния департамент по здравеопазване Аджмал Дарвайш е уточнил, че повечето от пострадалите са регистрирани в провинция Нангархар, по-специално в град Джелалабад, който се намира на около 119 км от столицата Кабул. Епицентърът на първото земетресение е бил на дълбочина 14 км.

Приблизително 20 минути по-късно в същата провинция е имало втори трус с магнитуд 4,5, а по-късно - още един трус с магнитуд 5,2 на дълбочина около 10-14 км.

Местните власти оценяват щетите и проверяват състоянието на инфраструктурата, включително жилищните сгради и пътищата. Жителите на региона съобщават за падане на стени и пукнатини в сградите, паника и нужда от незабавна помощ за пострадалите.

Служители на международни хуманитарни организации се готвят да доставят лекарства и временни жилища за пострадалите. Метеоролозите предупреждават за възможни повторни подземни трусове в региона.

Статистика: