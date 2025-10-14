Новини
Земетресение рано тази сутрин в България!
Автор: Вилислава Ветренска 10:01
©
Земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер бе регистрирано в ранните часове на 14 октомври 2025 г. в района на град Симитли, област Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.

Епицентърът се намира на около 30 км от Благоевград и приблизително 90 км южно от София. Според първоначалната информация земетресението е било слабо и не е причинило материални щети или наранявания.

