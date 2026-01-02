Земетресение с магнитуд 3.7 по Рихтер е регистрирано на територията на Благоевградска област, показва справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.Според първоначалните данни трусът е с епицентър в района на Благоевград.Земетресението е усетно по високите етажи в областния център, твърдят благоевградчани.