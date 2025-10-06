Земетресение в България!

© Земетресение е усетено в България. Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог.



Магнитудът му е 2.0 по Скалата на Рихтер, съобщават от НИГГГ към БАН.



Няма данни да е усетено от хората.