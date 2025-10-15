ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в България!
Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18.4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.
Има данни, че е усетено от хората.
