ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя. Той е с магнитуд от 3.3 по скалата на Рихтер при дълбочина 10 км.
Припомняме, че преди около 20 дни недалеч от сегашното място, но на територията на област Стара Загора, беше регистрирано по-слабо земетресение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 158
|предишна страница [ 1/27 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:14 / 15.08.2025
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19
21:44 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
12:42 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: