Земетресение в Югоизточна България в малките часове на 1 септември

© Земетресение в Югоизточна България е регистрирано в 02:18 часа на 1 септември. Това показват данните на НИГГГ-БАН.



То е с магнитуд от 3.2 по скалата на Рихтер и е отчетено на 11.3 км североизточно от град Кермен, Сливенско.



Дълбочината му е 12 км.



Припомняме, че на 17 август в района на Кермен беше регистрирано земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер.