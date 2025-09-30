Новини
Жечо Станков: Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%
Автор: Емануела Вилизарова 17:27Коментари (0)74
© Булфото
"Проучването за редкоземни елементи в комплекса "Марица-изток“, в което България си партнира със САЩ, е успех за минната индустрия, технологичния напредък и развитието на нови икономически дейности в региона.“ Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който участва в кръгла маса "Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията. Пред участниците в дискусията министър Станков подчерта ангажимента на държавата да осигури прилагането на нови технологии, гарантирайки сигурността на доставките и устойчивата заетост на работещите в комплекса.

"Няма как да се откажем от производството на електроенергия от въглища от днес за утре“, подчерта министър Станков и припомни подписаното наскоро споразумение между БЕХ ЕАД и университета в Северна Дакота, според което университетът ще подпомогне процеса на картиране на нашите рудници в комплекса "Марица-изток“ за съдържание на редкоземни елементи в лигнитните въглища.

"На база на вече изпращани проби имаме основание да твърдим, че има достатъчно такива елементи, благодарение на които добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%“, прогнозира енергийният министър. По неговите думи, това е шанс за осигуряване на устойчива заетост на миньорите от комплекса.

"Темата за декарбонизацията често се използва в политически контекст за всяване на страх в региона, вместо да погледнем прагматично на потенциала, който имаме и да го използваме пълноценно“, акцентира министър Станков.

България има уникален енергиен микс, в който имат място както въглищата, така ядрената енергия (включително с най-новите технологии за малки модулни реактори), ВЕИ мощностите и системите за съхранение на енергия. "Ролята на държавата е да създаде условия за запазване и развитие на този баланс, което ще гарантира сигурност на енергийните доставки и надграждане водещата роля на страната като нетен износител на енергия за целия регион“, подчерта в заключение министър Станков.

