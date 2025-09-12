ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жечо Станков: Наш основен приоритет е да осигурим стабилни доставки и предвидими цени на енергията за гражданите и за бизнеса
По време на дискусиите двамата обсъдиха редица ключови за развитието на отрасъла въпроси в контекста на предложението за регламента REPowerEU и ролята на България, като се има предвид силната взаимосвързаност на електроенергийната мрежа и водещата роля на страната за гарантиране на сигурността и устойчивостта на енергийните доставки в Югоизточна Европа.
Министър Станков подчерта, че България има стратегическо значение за енергийната сигурност на целия регион, като географското й разположение я превръща във водещ фактор за пренос и диверсификация на доставките. Той акцентира върху важността на координираните действия на европейско равнище, за успешен отговор на актуалните предизвикателства, свързани с конкурентоспособността на сектора.
"България е надежден партньор на ЕК в усилията за диверсификация, свързаност и устойчивост. Наш основен приоритет е да осигурим стабилни доставки и предвидими цени на енергията за гражданите и за бизнеса“, заяви министър Станков. Двамата обсъдиха и ускорената работа по изграждането на Вертикалния газов коридор, който ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на природен газ, спомагайки за постепенното премахване на руските доставки от региона.
Двустранната среща бе последвана от експертни технически разговори по предложението за регламента REPowerEU и споразумение за двустранен работен план.
